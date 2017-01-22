Arkadiş ve Elif'in Dünyası

Yapımcılığını Brom Entertainment 'in üstlendiği "Arkadiş; Elif'in Dünyası " isimli tiyatro oyunu, 22 Ocak'ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde.

Arkadiş ve Elif'in Dünyası

Yapımcılığını Brom Entertainment 'in üstlendiği  "Arkadiş; Elif'in Dünyası"isimli tiyatro oyunu, 22 Ocak'ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde...

Diş hekimine gitmeye korkan Elif'in,  mahalleye yeni taşınan gizemli diş hekimi ile tanışması ile başlar. Gizemli Doktor Barış'ın sayesinde hem Elif hem de bizi izleyen tüm dostlarımız Arkadiş ile tanışacaktır!

Keyifli müzikleri, interaktif oyunları ile Arkadiş bu macerasında küçük arkadaşlarına ağız ve diş sağlığının önemini anlatırken aynı zamanda korkularımızı akılcı bir hale getirmemiz gerektiğini öğütlüyor.

Yazar & Yöneten: Cevdet Canver

Müzik: Çelik Kasapoğlu

Dekor Tasarım: Cihan Aşar

Kostüm tasarım: Serkan Üstüner

OYUNCULAR

Metin Hasgül

Sinem Köseoğlu

Yiğit Can Ermer

Kübra Tektaş

Doğa Yavuz

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

6
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads