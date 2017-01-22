Arkadiş ve Elif'in Dünyası

Yapımcılığını Brom Entertainment 'in üstlendiği "Arkadiş; Elif'in Dünyası"isimli tiyatro oyunu, 22 Ocak'ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde...



Diş hekimine gitmeye korkan Elif'in, mahalleye yeni taşınan gizemli diş hekimi ile tanışması ile başlar. Gizemli Doktor Barış'ın sayesinde hem Elif hem de bizi izleyen tüm dostlarımız Arkadiş ile tanışacaktır!



Keyifli müzikleri, interaktif oyunları ile Arkadiş bu macerasında küçük arkadaşlarına ağız ve diş sağlığının önemini anlatırken aynı zamanda korkularımızı akılcı bir hale getirmemiz gerektiğini öğütlüyor.



Yazar & Yöneten: Cevdet Canver



Müzik: Çelik Kasapoğlu



Dekor Tasarım: Cihan Aşar



Kostüm tasarım: Serkan Üstüner



OYUNCULAR



Metin Hasgül



Sinem Köseoğlu



Yiğit Can Ermer



Kübra Tektaş



Doğa Yavuz