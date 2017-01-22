Arkadiş ve Elif'in Dünyası

Yapımcılığını Brom Entertainment 'in üstlendiği "Arkadiş; Elif'in Dünyası"isimli tiyatro oyunu, 22 Ocak'ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde...
Diş hekimine gitmeye korkan Elif'in, mahalleye yeni taşınan gizemli diş hekimi ile tanışması ile başlar. Gizemli Doktor Barış'ın sayesinde hem Elif hem de bizi izleyen tüm dostlarımız Arkadiş ile tanışacaktır!
Keyifli müzikleri, interaktif oyunları ile Arkadiş bu macerasında küçük arkadaşlarına ağız ve diş sağlığının önemini anlatırken aynı zamanda korkularımızı akılcı bir hale getirmemiz gerektiğini öğütlüyor.
Yazar & Yöneten: Cevdet Canver
Müzik: Çelik Kasapoğlu
Dekor Tasarım: Cihan Aşar
Kostüm tasarım: Serkan Üstüner
OYUNCULAR
Metin Hasgül
Sinem Köseoğlu
Yiğit Can Ermer
Kübra Tektaş
Doğa Yavuz
Kaynak: Etkinlik.io