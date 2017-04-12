Arkadaşların Kavgasına Aileler Karıştı: 2 Yaralı

Gaziantep'te 2 arkadaşın tartışmasına aileler de karışınca onlarca kişi birbirlerine girdi. Polis 2 kişinin yaralandığı kavganın taraflarını güçlükle ayırdı.



İddiaya göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan ve aynı zamanda akraba oldukları belirtilen A.K ile M.K., evlerinin önünde çilingir sofrası kurdu. İki arkadaşın ailelerinin de araya girmesi ile kavgaya dönüşen tartışmada taraflar birbirlerine girdi. Onlarca kişinin birbirine girdiği mahalle kavgasında, taş, sopa ve sallama tabir edilen bıçak ve kuru sıkı tabancanın da kullanıldığı ileri sürüldü. Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulans ile kentteki hastanelere kaldırıldı.



İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ayırdığı taraflar, zaman zaman yine birbirlerine girdi. Biber gazı da kullanan ekipler, tarafları ayırmakta zorluk yaşadı. Kavgaya karışan ailelerden bazıları ise polise çöp poşeti fırlattı.



Bir aracın da hasar gördüğü olaylarda polis ekipleri, her iki taraftan 4 kişiyi gözaltına aldı - GAZİANTEP