Arkadaşları Planlanan Tatile Gelmeyince, Facebook'tan Aynı İsimde Başka Birini Bulup Tatile...

Arkadaşlarının 30. doğum günü için sürpriz bir tatil planı yapan 10 kişilik arkadaş ekibi, Mayorka'ya gitmeden önce uçak biletlerini ve otel rezervasyonlarını yaptı; ancak tatile gitmelerine günler kala Joe McGrath isimli arkadaşları tatile gelemeyeceğini bildirerek yapılan bütün planı "altüst etti".



Bu duruma oldukça üzülen arkadaş ekibi, ücreti ödenen uçak biletlerinin ve otel rezervasyonunun boşa gitmemesi için Facebook'tan aynı isimde bir başkasını bularak tatile götürme kararı aldı.



Kısa bir süre içerisinde Facebook'tan aynı isimde bir başka kişiyi bulan arkadaş ekibi kendisine hemen bir mesaj yolladı. Aldığı mesajın ardından daha önce hiç tanışmadığı 9 kişiyle tatile gitme konusunda kararsız kalan Joe McGrath, bedava tatil fırsatını kaçırmamak için bu teklif kabul etti.



Tatil süreci boyunca 9 kişiyle oldukça iyi anlaşan McGrath, döndükten sonra da görüşmeye devam edeceklerini belirtti.



Tatilden döndükten sonra yaşadığı en güzel tatil deneyimi olduğunu belirten Joe McGrath, tatil planı yapıldıktan sonra gelmeyen Joe McGrath'e oldukça minnettar olduğunu belirtti ve yaşanan bu olay kısa bir sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi olmayı başardı.