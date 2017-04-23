Arkadaşları 23 Nisan'ı Kutlarken Onlar Çalıştı

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çalışmak zorunda kalan çocuklar için buruk geçti. Ailelerinin geçimine katkı sağlamak ve harçlıklarını çıkarmak için çalışan çocuklar ayakkabı boyayıp, mendil sattı.



Şehit Gürhan Ortaokulunda okuyan 6 sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Sedat Öztürk, "Evin en büyüğü benim. Benim öğrencilik dışındaki mesleğim ayakkabı boyacılığıdır. Mesleğimi de seviyorum ama 23 Nisan'ı da çok seviyorum. Bugün 23 Nisan'ı kutlamaya gitmeyi çok isterdim. Benim sınıf arkadaşlarım gitti. Ama ben gidemedim. Cünkü eve ekmek parası götürmek için mecburen çarşıya çıkıp ayakkabı boyuyorum" dedi.



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