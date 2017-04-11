Arkadaşını Öldürdüğü İddia Edilen Sanığa Hapis

Adana'da alkol alma tartışması sonucu çıktığı iddia edilen kavgada, arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülen sanık 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.



Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Eyüp Alyakut (21) ile avukatı katıldı.



Sanık Alyakut savunmasında, arkadaşı Şeref Alkan'ı öldürmediğini ileri sürerek, "Vereceğiniz cezaya razıyım. Boynum kıldan ince." dedi.



Avukatı da cinayeti müvekkilinin işlemediğini iddia ederek, beraatine karar verilmesini istedi.



Mahkeme heyeti, Şeref Alkan'ın kasten yaralama sonucu ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Alyakut'u 14 yıl hapis cezasına mahkum etti. Olayı haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle sanığın hapis cezası 10 yıl 6 aya indirildi.



Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 30 Ağustos 2015'te Şeref Alkan av tüfeğiyle öldürülmüştü. Gözaltına alınıp serbest bırakılan maktulün arkadaşı Eyüp Alyakut, tanık ifadeleri üzerine tutuklanmıştı.