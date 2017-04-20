Arkadaşını Darbederek Öldürdüğü İddiasıyla Aranan Zanlı Yakalandı

Gaziantep'te aracı ve parasını gasbettiği arkadaşını darbederek öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Konya'da yakalandı.



Bülbülzade Mahallesi'ndeki evinde cesedi bulunan Ali Sunay'ın katil zanlısı ya da zanlılarının yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı ve görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.



Cinayetin, maktulün arkadaşı Suriye uyruklu Abdo M. tarafından işlendiğini belirleyen ekipler, zanlının yakalanması için harekete geçti.



Konya'da saklandığı tespit edilen zanlı, Selçuklu ilçesindeki boş konteynerde yakalandı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne getirilen Abdo M'nin işlemleri sürüyor.



Merkez Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'nde arabası ve parası gasbedilen Ali Sunay, 11 Mart'ta evinde darbedilerek öldürülmüş halde bulunmuştu.