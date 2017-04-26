Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde arkadaşını bıçaklayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.



Olay, Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. (14) ile B.A. (17) arasında motosiklet nedeniyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce aynı iş yerinde çalışan F.K., B.A.yı bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan B.A., doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. F.K. ise polis tarafından yakalandı.



Çerkezköy Adliyesine sevk edilen F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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