Arka Sokaklar yeni bölüm canlı yayın HD izle! Arka Sokaklar 589. bölüm full izle! Arka Sokaklar 590. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ezgi, Aycan'ı tutukluyor!

Aycan, kocasının kirli işlerini yürütürken baltayı taşa vuruyor. Cemal'i cezaevinde ifşa etmesinin ardından Ezgi, sevdiği adamı kötü duruma düşüren Aycan'ın peşine düşüyor. Aycan, kaçmaya yeltendiği sırada Ezgi onu kıskıvrak yakalar. Cemal'in başına kötü bir şey gelmesi durumunda Aycan'ı öldürmekle tehdit eder. Aycan, iki arada bir derede kalır ve cezaevinin yolunu tutar.

Bu sırada Mesut, özel görevle yine teröristlerin peşine düşer. Operasyon için İstanbul'dan ayrılmasına neden olan kişi ise, Selin'in eski sevgilisi Savcı Faruk'tur. Selin bir kez daha aynı döngünün içine girmekten dolayı mutsuzdur.

Hüsnü ise, rehine olayı yüzünden Savcı Faruk tarafından sorgulanıyor. Hüsnü, azılı bir suçlunun kaçırdığı rehineyi kurtardığı sırada adamı vurur; fakat, 3 el ateş etmesi başını yakar

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aycan'ın kendi kirli işleri için polisi kullanmasının cezası kesilmelidir. Merkeze gelen ihbar üzerine maskeli bir eleman, hırdavatçı Remzi'yi öldürmüştür. Cinayeti işleyen isim, Aycan'ın yanında gördüğümüz Torbacı İsmail ile bağlantılıdır. Ekip, İsmail'in yerini bulmaya çalışırken Demir adında bir genci ele geçirir. Demir, İsmail'in adamıdır ve İsmail'e ulaşmak için ekibin yeni bir planı vardır. Korhan ve Aycan'ın adımlarını yakından takip edebilmek için Cemal cezaevine Korhan'ın yanına sızdırılır. Cemal, Korhan ile yakınlığı sağlamalıdır. İşlerin hesaplananın aksine ters gitmesiyle Cemal'in başı büyük belaya girer. Cemal cezaevinden sağ salim kurtulabilecek midir?

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE (20.00)

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