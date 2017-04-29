'Arka Sokaklar'da Sonunda Evlenen Aylin'in Mutluluğu Yarım mı Kalacak

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin müzmin bekarı Aylin sonunda nikah masasına oturuyor. Ancak gelin arabasına ateş açılıyor. Bu görüntünün ardından herkesin aklına "sıkılan kurşun düğünü kana mı bulayacak sorusu" geldi.

YÜZLER TAM GÜLÜYORKEN SİLAH SESİ HERKESİ KORKUTTU

'Arka Sokaklar'da Aylin'in evlenmesi ile herkesin yüzü gülüyor ancak bu görüntü duyulan silah sesiyle yerle bir oluyor. Dizinin yeni bölümü 5 Mayıs'ta izleyici ile buluşacak.