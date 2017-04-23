Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın Damadı, Platonik Aşk Kurbanı Oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın son yayınlanan bölümüne Rıza Baba'nın damadı Ali'ye kurulan tuzak damga vurdu.

İlgiyle izlenen dizinin cuma akşamı yayınlanan 438. bölümünde kahramanı olarak gördüğü Ali'ye aşık olan Buse'nin onu rahat bırakmaya hiç niyeti yoktur.

Buse'nin oyununa gelen Ali'nin, Pınar ile arası açılıyor ve ikili ayrılık noktasına geliyor.