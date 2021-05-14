Arka Sokaklar bitti mi? Arka Sokaklar neden yok? Kanal D canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle!
5 yıldır kesintisiz yayımlanan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisidir. Peki, Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar son bölümünde neler oldu? Arka Sokaklar bitti mi? Arka Sokaklar neden yok? Kanal D canlı izle!
5 yıldır kesintisiz yayımlanan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisidir. Peki, Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar son bölümünde neler oldu? Arka Sokaklar bitti mi? Arka Sokaklar neden yok? Kanal D canlı izle!
ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?
Ramazan bayramı sebebiyle Arka Sokaklar dizisi 14 Mayıs Cuma günü yayınlanmadı. Arka Sokaklar yeni bölüm 21 Mayıs Cuma günü ekranlarda.
ARKA SOKAKLAR HANGİ GÜN?
15. sezonda cuma akşamları yayınlanacak olan dizi 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor. İlk bölümünden itibaren büyük ilgi gören yapım, bu sezon Cuma akşamları Kanal D ekranlarında.