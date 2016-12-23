Arka Sokaklar 422. Bölüm Sezgin ile Veysel'in İş Birliği

Arka Sokaklar 422. bölümüyle bu akşam izleyicileriyle buluşacak. Arka Sokaklar 422. bölümde Veysel ve Sezgin cezaevi görüş odasında ekibin üzerine sağlam delillerle gitmek için görüşmektedir. Sezgin, hücresinden gizlediği cep telefonuyla eşi Sema'yı arar. Sema evladını kaybetmenin acısına dayanamamakta Sezgin'e öfke, kin ve nefretini kusmaktadır. Sezgin, bu görüşmeden sonra Veysel ile iş birliği yapmaya, kızının intikamını Rıza baba ve ekibinden almaya karar verir. Sevgi'nin üvey babası Gürcan arkadaşı Hilmi ile beraberdir. Karısının boşanma davası açtığını öğrenince adam intikam yemini eder.

Gürcan evin kapısında duran koruma polislerini bir şekilde atlatıp eve girmeyi başarır. Karısı Tülay ve üvey oğlu Yasin'i öldürür. Sevgi'yi evde hiçbir yerde bulamaz. Köşeye sıkıştığı için kızı aramayı bırakıp kaçmak zorunda kalır. Eve gelen ekip Sevgi'yi kurtarır. Sevgi emniyete götürülüp pedagog eşliğinde ifadesi alınmaya çalışılır. Ancak kızın psikolojisi fazlasıyla kötüdür ve konuşmaz. Selin komiser ile aralarında çok özel bir bağ oluşur. Selin yetimhanede yer boşalana kadar Sevgi'yi evinde misafir eder. Arka Sokaklar 422. bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak.

ARKA SOKAKLAR 421. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar bu akşam 422. bölümüyle ekranlara gelecek. Arka Sokaklar'ın 421. bölümünde Komiser muavini Mehmet ekibe alışmaya çalışmaktadır. Ekibin tamamı bu süreçte Mehmet'e fazlasıyla destek olurlar. Mesut, Ali ve Mehmet'in bulunduğu ekip gelen bilgi üzerine Sezgin'in kaçacağı nokta olan sahile gelirler. Hüsnü, Hakan, Selin, Arda'nın bulunduğu ekip ise Sezgin'in kır evine baskın yaparak Sezgin'in adamları olan Şevki ve Hayri'yi tutuklarlar. Fakat, operasyonda beklenmeyen bir gelişme yaşanır ve Mehmet yaralanır.

Ekip, Mehmet'i hemen hastaneye kaldırır ve Mehmet ameliyata alınır. Ekip ise yine Sezgin'in peşine düşer. Sezgin'in planı gözbebeği eşi Sema ve kızları Melek'i de alıp deniz yoluyla kaçmaktır. Sema üzerinden Sezgin'e ulaşmaya çalışan ekibimiz doğru yol üzerindedir, fakat Sezgin fazlasıyla güçlü ve zeki bir adamdır. Mesut ve Selin Sezgin ile karşı karşıya gelse de Sezgin'in hiç acıması yoktur.