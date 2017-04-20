Arjantinli Futbolcu Messi'nin Boynu, Dün Az Kalsın Kırılacaktı
Barcelona - Juventus maçının 43. dakikasında Messi, Pjanic ile girdiği ikili mücadele sonrasında adeta ölümden döndü.
Barcelona ile Juventus arasında oynanan mücadelenin 43. dakikasında futbolsever ekran başında korku dolu anlar yaşadı.
Messi, Pjanic ile girdiği hava topu mücadelesinde suratının üstüne feci şekilde düştü. Hemen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği pozisyon sonrası gözünün altında morluk oluşan dünya yıldızı yapılan tedavisinin ardından tekrar oyuna geri döndü.
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