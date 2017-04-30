Arjantin Rallisi'nde Zafer Neuville'in
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Arjantin'de düzenlenen 5. ayağını, Hyundai takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Arjantin'de düzenlenen 5. ayağını, Hyundai takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.
Şampiyonanın 18 etaptan oluşan, 357,59 kilometre uzunluğundaki 5. yarışını, 3 saat 38 dakika 10.6 saniyede tamamlayan Neuville, bu sezon üst üste ikinci, kariyerinin 4'üncü ralli zaferine ulaştı.
M-Sport takımından Büyük Britanyalı Elfyn Evans, liderin 0.7 saniye arkasında 2'nci, takım arkadaşı Estonyalı Ott Tanak ise Neuville'in 29.9 saniye gerisinde 3'üncü oldu.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı, 18-21 Mayıs tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek.
Arjantin? Rallisi'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
1. Sebastien Ogier: 102 puan
2. Jari-Matti Latvala: 86
3. Thierry Neuville: 84
4. Ott Tanak: 66
5. Daniel Sordo: 51