Arjantin Rallisi'nde Zafer Neuville'in

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Arjantin'de düzenlenen 5. ayağını, Hyundai takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.





Şampiyonanın 18 etaptan oluşan, 357,59 kilometre uzunluğundaki 5. yarışını, 3 saat 38 dakika 10.6 saniyede tamamlayan Neuville, bu sezon üst üste ikinci, kariyerinin 4'üncü ralli zaferine ulaştı.





M-Sport takımından Büyük Britanyalı Elfyn Evans, liderin 0.7 saniye arkasında 2'nci, takım arkadaşı Estonyalı Ott Tanak ise Neuville'in 29.9 saniye gerisinde 3'üncü oldu.



Dünya Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı, 18-21 Mayıs tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek.



Arjantin? Rallisi'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:



1. Sebastien Ogier: 102 puan



2. Jari-Matti Latvala: 86



3. Thierry Neuville: 84



4. Ott Tanak: 66



5. Daniel Sordo: 51