Arjantin Ligi'nde Temperleyli Di Lorenzo 30 Metreden Müthiş Bir Gol Attı
Arjantin Ligi'inde Temperley'in Racing Club'u 2-0 yendiği karşılaşmada Temperleyli oyuncusu Di Lorenzo 30 metreden kaleye füze gönderdi.
Arjantin Ligi 30. hafta mücadelesinde Temperley ile Racing Club karşılaştı. Temperley mücadeleyi 3-0 kazandı.
30 METREDEN ÇİVİ GİBİ VURDU
Maçın 43.dakikasında Di Lorenzo sağ çaprazdan sol ayağıyla kaleye müthiş bir şut çekti. Racing club kalecisi topu anca ağlarında gördü.
Tmeperey bu galibiyetle puanını 27'ye çıkartırken Racing Club 39 puanda kaldı.
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