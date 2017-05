Arjantin'in 'Cumartesi Anneleri' 40'ıncı Yılına Girdi

Arjantin'de askeri rejim döneminde kaybolanların yakınlarının oluşturduğu Plaza de Mayo Anneleri grubunun 40'ıncı yılı nedeniyle başkent Buenos Aires'te çeşitli etkinlikler düzenleniyor.



Plaza de Mayo Anneleri, son 40 yıldır her haftasonu başlarına beyaz eşarp takarak, Devlet Başkanlığı Sarayı'nın önündeki meydanda toplanıyor.



Bu aileler, 1976-83 yılları arasında ülkeyi yöneten askeri rejim döneminde çocuklarının akıbetine ilişkin bilgi almayı talep ediyor.



İnsan hakları örgütleri, askeri rejim döneminde yaklaşık 30 bin kişinin öldürüldüğünü söylüyor.



Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, verilen bu sayının doğruluğunu sorguladığından dolayı daha önce eleştirilerin hedefi olmuştu.



Plaza de Mayo Anneleri'nin başlangıcı, 30 Nisan 1977 tarihinde sarayın yakınlarında protesto düzenlemek üzere 14 kadının toplandığı eylem olarak kabul ediliyor.



O tarihten bu yana sayıları giderek artan bu eylemler de her Perşembe düzenli bir şekilde yapılmaya başlandı.



Bu grup ve eylemler, Türkiye'de 'Cumartesi Anneleri'nin ortaya çıkmasına ilham oldu.



Galatasaray Meydanı'nda 27 Mayıs 1995'ten bu yana her Cumartesi oturma eylemi düzenleyen grup, özellikle güneydoğuda gözaltında kaybolan ya da faili meçhul cinayetlere kurban gidenlerin faillerinin bulunmasını talep ediyor.