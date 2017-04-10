Arjantin'de Zafer Vinales'in
MotoGP'de Movistar Yamaha takımından Vinales, Katar'dan sonra sezonun ikinci yarışı Arjantin Grand Prix'sinde de kazandı.
MotoGP'de Movistar Yamaha takımından Vinales, Katar'dan sonra sezonun ikinci yarışı Arjantin Grand Prix'sinde de kazandı.
Kaynak: Dunya.com
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