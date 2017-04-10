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Arjantin'de Zafer Vinales'in
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Arjantin'de Zafer Vinales'in

MotoGP'de Movistar Yamaha takımından Vinales, Katar'dan sonra sezonun ikinci yarışı Arjantin Grand Prix'sinde de kazandı.

Arjantin'de Zafer Vinales'in

MotoGP'de Movistar Yamaha takımından Vinales, Katar'dan sonra sezonun ikinci yarışı Arjantin Grand Prix'sinde de kazandı.

Kaynak: Dunya.com

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