Arjantin'de Teknik Direktör Bauza Dönemi Bitti

ARJANTİN Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, 59 yaşındaki teknik adamın görevine devam etmeyeceğini kendisine bildirdiklerini açıkladı.

Arjantin'de Teknik Direktör Bauza Dönemi Bitti

ARJANTİN Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, 59 yaşındaki teknik adamın görevine devam etmeyeceğini kendisine bildirdiklerini açıkladı. Bauza, 2016 Copa America şampiyonluğunun Şili'ye kaptırılmasının ardından istifa eden teknik direktör Gerardo Martino'nun yerine  geçtiğimiz Ağustos ayında getirilmişti. - Aires

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