Arjantin'de Teknik Direktör Bauza Dönemi Bitti
ARJANTİN Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, 59 yaşındaki teknik adamın görevine devam etmeyeceğini kendisine bildirdiklerini açıkladı.
ARJANTİN Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, 59 yaşındaki teknik adamın görevine devam etmeyeceğini kendisine bildirdiklerini açıkladı. Bauza, 2016 Copa America şampiyonluğunun Şili'ye kaptırılmasının ardından istifa eden teknik direktör Gerardo Martino'nun yerine geçtiğimiz Ağustos ayında getirilmişti. - Aires
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