Arızalara Her Geçen Gün Daha Hızlı Müdahale Ediliyor

Kent genelinde meydana gelen arızaların giderildiğini ve yıllardır süren sorunlara son verecek projeler geliştirildiğini belirten Genel Müdürlük, içmesuyu hatlarında oluşan arızalara daha önemle yaklaşılması ile su kaybının önlendiğini açıkladı.

Vatandaş memnuniyeti odaklı çalışmaları ön planda tutan İdare, oluşan arızalara yapılan hızlı müdahaleler kapsamında merkez ilçe Defne'ye bağlı Turunçlu Mahallesi'nde oluşan boru patlağı arızasına zaman gözetmeksizin müdahale edilerek sorunun giderildiğini belirtti.

Patlak kısım yerine 7 metre yeni borunun çekildiğini ve kelepçe takarak bağlantının gerçekleştirildiğini aktaran HATSU, gündüz demeden müdahalelerin yapıldığını ve söz konusu çalışmada 1 kamyon, 1 kepçe ve 2 personelin görev yaptığını açıkladı.