Arızalanan Metrobüs Seferleri Aksattı

Bahçelievler'de bir metrobüsün arızalanması sonucu kısa süreli yoğunluk oluştu.



Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne hareket eden 34 TN 2849 plakalı metrobüs, Bahçelievler durağı yakınında arızalandı.



Arızalanan metrobüs, her iki istikamette de kısa süreli yoğunluğa neden oldu.



Yoğunluk nedeniyle kısa süre aksayan ulaşım, metrobüsün uygun bir yere çekilmesiyle normale döndü.