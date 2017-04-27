Arıza Yapan Beton Mikserine Otomobil Çarptı: 1 Ölü

Kastamonu'da yol kenarında arıza yaparak yol kenarına park eden beton mikserine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine gitmekte olan Mehmet Yılmaz (63) idaresindeki 37 NZ 573 plakalı otomobil, Kastamonu-İnebolu Karayolu Yağlıca mevkisinde arıza nedeniyle park halinde olan beton mikserine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Mehmet Yılmaz, otomobil içinde sıkıştı. Mikseri tamir etmeye çalışanlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlediler.



Daha sonra olay yerine gelen Jandarma ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otomobilde sıkışan Mehmet Yılmaz, AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak cenaze aracına kondu. Kazada hurdaya dönen otomobil, çekici marifetiyle otoparka çekilirken Mehmet Yılmaz'ın cenazesi ise, otopsi yapılmak üzere Ağlı Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Arıza nedeniyle yol kenarına park edilen mikserin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - KASTAMONU