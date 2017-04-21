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Arıtma Tesisinde Çalışmalar Sürüyor
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Arıtma Tesisinde Çalışmalar Sürüyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediye Başkanlığı, Devlet Su İşleri ile birlikte ilçede kurmayı amaçladığı Cizre Arıtma Tesisi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, arıtma tesisi inşaatının kısa bir süre içinde tamamlanarak Cizre’ye kesintisiz su verileceği belirtildi.

Arıtma Tesisinde Çalışmalar Sürüyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediye Başkanlığı, Devlet Su İşleri ile birlikte ilçede kurmayı amaçladığı Cizre Arıtma Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, arıtma tesisi inşaatının kısa bir süre içinde tamamlanarak Cizre'ye kesintisiz su verileceği belirtildi.

Çalışmalarına devam eden Cizre İlçe Belediyesi, ilçedeki içme ve kullanma suyuna kalıcı çözüm getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Tüm çalışmalarını halk için yapan Cizre Belediye Başkanlığı ilçeye arıtma tesisi kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Proje ve ihale aşamalarının bitmesiyle hızlı bir şekilde inşaat çalışması başlatılan arıtma tesisinde çalışmaların 2017 yılı ortalarında bitmesi planlanıyor. DSİ tarafından yapılan çalışmayla arıtma tesisi bittiğinde tesisin belediyeye devredileceği belirtildi. 2017 yılı ortalarında tamamlanması planlanan arıtma tesisi ile Cizre'ye içme ve kullanma suyu kesintisiz bir şekilde verilmeye başlanacağı kaydedildi. - ŞIRNAK

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Şırnak, Cizre, Dsi, İnşaat, Su