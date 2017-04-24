Arıtma Çamurları Çorak Topraklara Hayat Oluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Konya Kentsel Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan arıtma çamurları, çorak toprakları canlandırıyor.



Konya şehir merkezinden kaynaklanan atıksuların arıtılması amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanarak 2009 yılında işletmeye alınan Konya Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi, organik madde içeriği fazla olan arıtma çamurlarıyla çorak toprakların ıslahında büyük umut oldu. Dünyada ve Ülkemizde arıtma çamurlarının bertarafı için yüksek maliyetli teknolojiler kullanılırken, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, enerji ve organik gübre değeri olan arıtma çamurlarının ekonomiye bir değer olarak kazandırılması ve atık olarak değil hammadde olarak değerlendirilmesi için bir ilki gerçekleştirdi.



Konya Atıksu Arıtma Tesisinden kaynaklanan arıtma çamurlarının toprakta kullanılması için Türkiyede bir ilk olarak "Stabilize Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında çalışmalar yürüten KOSKİ, 2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi"ni aldı. Akabinde arazi uygulamalarına başlayan KOSKİ, bu izin belgesinin kapsamını 2015 ve 2016 yıllarında daha da genişleterek, toplamda 5 milyon 200 bin metrekare alanda stabil arıtma çamuru ile toprak ıslahı ve tarımsal amaçlı uygulamalar yaptı.



Arıtma çamuruna olan ilgi ve talep artıyor



KOSKİ Genel Müdürlüğünün uygulamaları ile Konya Kentsel Atıksu Arıtma Tesisinden kaynaklanan arıtılmış ve stabil hale getirilmiş arıtma çamurlarından hem enerji elde ediliyor, hem de toprakta uygulamaları yapılarak bertaraf için ilave bir yatırıma gerek kalmaksızın ürün olarak değerlendiriliyor. Arıtma çamuru kullanıcıları olan çiftçilerden verim artışı ve toprak iyileşmesi yönünden pozitif dönüşler alınmaya devam edilirken, öte yandan arıtma çamuruna olan ilgi ve talep her geçen gün artıyor.



Arıtma çamurları, organik madde içeriği fazla ve gübre değeri olan bir ürün olması dolayısıyla verimliliğini kaybetmiş topraklara umut veriyor. Yörenin topraklarının çorak ve organik madde içeriğinin az olmasından dolayı Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya ovasında toprak ıslahı ve verim artışının sağlanması amacıyla Konya Atıksu Arıtma Tesisinden kaynaklanan stabil arıtma çamurlarının bu alanlarda kullanılması büyük bir önem arz ediyor. - KONYA