Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Assos antik kenti girişindeki Aristo heykeli yenilendi. Behramkale olarak anılan ve antik dönemde önemli bir liman kenti olan Assos girişine 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ilk felsefe okulunun kurucusu Aristoteles'in heykeli dikildi. Assos'ta yaklaşık 2 bin 400 yıl önce yaşayan ve antik kentte açtığı felsefe okulunda dersler veren Aristo'nın antik kent girişinde turistleri karşılayan heykeli, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edilmiş, heykelin sağ kolu kırılmış ve yüz kısmında da önemli tahribat oluşmuştu. Onarılması için Behramkale Muhtarlığı tarafından İzmir'e gönderilen Aristo heykeli yenilerek kaidesine konuldu.



Behramkale Muhtarı Hüseyin Kaplan, "Tahribat olan heykelimiz muhtarlık bütçesinden yeniden yapılarak yerine konuldu. Kaidesini taş yapıyla yükselterek yeniledik. Boyutları aynı, fakat kaidesini biraz yükselttik ve yeniden yerine koydurttuk. Assos'un köy iskelesi ve köy sapağı mevkiine yani eski yerine yeniden koydurduk" dedi.



(İpek Güney / İHA)