Arınç'tan Referandum Sonrası İlk Açıklama: Ülkemiz İçin Hayırlı Olsun
Bülent Arınç, referandum sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Arınç, "Ülkemiz için hayırlı olsun. Demokrasilerde kazanan, sandığa giderek oyunu kullanan tüm vatandaşlardır" dedi.
Referandum sonuçlarına dair açıklamada bulunan Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Demokrasilerde kazanan, sandığa giderek oyunu kullanan tüm vatandaşlardır" dedi.
"ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, referandum sonuçları sonrasında Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Arınç, "Referandum sonucunun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasilerde kazanan, sandığa giderek oyunu kullanan tüm vatandaşlardır" tweetini attı.