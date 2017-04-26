Arınç'ın Eski Ortağı FETÖ'den Gözaltına Alındı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün avukat yapılanmasına yönelik, Manisa merkezli İzmir ve Ankara'da önceden belirlenen adreslere dün sabah, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

BÜLENT ARINÇ'IN ESKİ ORTAĞI

Örgüt içinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen avukatlar H.İ., K.Ç., B.Y., M.B., M.K., İ.K., K.C. ve M.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan avukatlardan B.Y.'nin, Bülent Arınç'ın milletvekili seçilmeden önce ortağı olduğu öne sürüldü.

Ayrıca, FETÖ/PDY'ye yönelik bir başka operasyonda Kula ve Akhisar ilçelerinde 2 kişinin gözaltına alındığı da belirtildi.

ÖNCEKİ OPERASYONA 13 TUTUKLAMA

Öte yandan, geçen 14 Nisan'da Manisa il merkezi ile Alaşehir, Turgutlu ve Akhisar ilçelerindeki FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişi, ifadelerinin tamamlanmasının ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklanarak, Manisa T Tipi Cezaevi'ne konuldu. 11 şüpheli ise, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.