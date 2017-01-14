Müzik tecrübesi ile çalışmalarına devam Arın, 14 Ocak'ta Kılçık Mekan'da müzik severlerle buluşacak.



Henüz 4 yaşındayken dedesi tarafından müziğe olan yeteneği keşfedildi. Bunun üzerine ailesi tarafından evine alınan org sayesinde o döneme ait popüler şarkıları çaldığı gözlendi.8 yaşındayken piyano ile tanıştı.



Ortaokul yıllarındayken piyanoya olan hakimiyeti ve bilgisinin gelişmesi için İstanbul Güzel Sanatlar Piyano bölümüne başladı. Buradaki başarısından sonra Beylerbeyi Müzik Okulu'na 2. senesinde burslu olarak geçiş yaptı.2000 yılında geçiş yaptığı Beylerbeyi Müzik Okulu'ndan 2004 yılında dereceli mezun oldu. İstanbul'un çeşitli Kültür Merkezlerinde solo sahneler aldı. İlk söz müziğini 2006 yılında yaptı. Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.2007 yılında Üniversitenin başındayken müzik grubu kurdu ve bu grubun klavyecisi olarak müzik kariyerine devam etti. Birçok mekanda birçok grupla sahne çalışmalarında yer aldı. Aktif yılları, Aralık ayı başında piyasaya çıkardığı, tüm şarkıların sözü ve müziği kendisine ait olduğu "Ödün Vermem" isimli albümle devam etti. Tüm bu birikimi ve müzik tecrübesi ile çalışmalarına devam etmekte olan Arın, 30 Aralık 2016'da gerçekleştirdiği albüm lansman konseri sonrası



"Ödün Vermem" albümünün tanıtımında 14 Ocak'ta Kılçık Mekan'da müzik severlerle buluşacak.