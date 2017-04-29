Hakan Hançerli'nin uyarladığı Arı Maya ve Çiçek Perisi, Isparta Belediyesi Kültür Sineması'nda sizlerle...



Sevimli bal arıları ve ormanda yaşayan diğer hayvanlar, çok yakında başlarına geleceklerden habersizlerdi. Çünkü Eşek arısının hain planları vardı, tüm bal arıları ve özellikle kraliçeleri Cassandra yok edilmeliydi. Ona karşı duracak tek kişi, çocukları küresel ısınmaya ve enerji kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmaya dikkat çeken, Çiçek Perisiydi.



Tiyatroya Uyarlayan: Hakan Hançerli



Arı Maya: Ceren Altınöz



Willy: Mehmet Fersak



Cassandra: Arzu Demet Karaakın



Filip: Atakan İlbey Gür



Çiçek Perisi: Sibel Yıldız Genç



Eşek Arısı: Atakan Anagül



Ses-Işık : Metin Yılmaz



Genel Sanat Yönetmeni : Hakan Hançerli



Seyyah Tiyatro-Yapım



Detaylar :



İl : Isparta



İlce : Merkez



Mekan : Isparta Belediyesi Kültür Sineması



Mekan Adresi : Cumhuriyet Cad. No: 1 Çarşı Polis Karakolu Karşısı



Başlangıç Saati : 30.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 15: 30: 00



Kategori : Arımaya ve Çiçek Perisi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır