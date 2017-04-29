Arımaya ve Çiçek Perisi

Hakan Hançerli'nin uyarladığı Arı Maya ve Çiçek Perisi, Akşehir Kültür Merkezi'nde sizlerle... Sevimli bal arıları ve ormanda yaşayan diğer hayvanlar, çok yakında başlarına geleceklerden habersizlerdi.

Arımaya ve Çiçek Perisi

Hakan Hançerli'nin uyarladığı Arı Maya ve Çiçek Perisi, Akşehir Kültür Merkezi'nde sizlerle... 

Sevimli bal arıları ve ormanda yaşayan diğer hayvanlar, çok yakında başlarına geleceklerden habersizlerdi. Çünkü Eşek arısının hain planları vardı, tüm bal arıları ve özellikle kraliçeleri Cassandra yok edilmeliydi. Ona karşı duracak tek kişi, çocukları küresel ısınmaya ve enerji kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmaya dikkat çeken, Çiçek Perisiydi.

Tiyatroya Uyarlayan: Hakan Hançerli  

Arı Maya: Ceren Altınöz  

Willy: Mehmet Fersak  

Cassandra: Arzu Demet Karaakın  

Filip: Atakan İlbey Gür  

Çiçek Perisi: Sibel Yıldız Genç  

Eşek Arısı: Atakan Anagül       

Ses-Işık : Metin Yılmaz

Genel Sanat Yönetmeni : Hakan Hançerli  

Seyyah Tiyatro-Yapım

Detaylar :

İl : Konya

İlce : Akşehir

Mekan : Akşehir Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Nasreddin Mah. Ökesli Sok

Başlangıç Saati : 29.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 15: 30: 00

Kategori : Arımaya ve Çiçek Perisi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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