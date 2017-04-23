Arıları Baş Tacı Yapan Adam

Kıbrıs'ta yaşayan Mersinli Yılmaz Şahin'in sosyal medya üzerinden paylaştığı arı şovunu izleyenler hayretler içerisinde kalıyor. 41 yaşındaki Şahin, şovunda arıları adeta baş tacı yapıyor.



Eline topladığı arıları başının üzerine koyan Şahin, sakın böyle bir şova kalkışmayın uyarısında da bulanarak, videolarında sosyal mesajlar veriyor.



Elindeki ve kolundaki binlerce arıya aldırmadan şovuna başlayan Şahin, arıcıların yaptıkları işten vazgeçmemeleri gerektiğini, insanlık için arıların önemli olduğunu dile getiriyor.



Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Yeniyurt Mahallesinden 13 yıl önce Kıbrıs Gazimağusa'ya geldiğini ifade eden Yılmaz Şahin, "13 senedir Kıbrıs'ta yaşıyorum. Amatör bir şekilde bu arılarla uğraşmaktayım. Arıları çok seviyorum. Arılarla çok mutlu oluyorum. Arılar benim mutluluk kaynağım" dedi.



"SAKIN DENEMEYİN CANINIZLA ÖDERSİNİZ"



Yaptığı şovu kimsenin denememesini isteyen Şahin, "Sakın evde denemeyin. Tehlikeli olabilir. Bu canlıları tanımanız lazım. Tanımadan sakın böyle bir şova kalkışmayın. Bedelini canınızla ödersiniz. Tabi benim için bir sakıncası yok" diye konuştu.



"CANLILARIN EN TEHLİKELİSİ BİLE MERHAMETLİ"



Yaklaşık 24 yıldır arılarla uğraşan Şahin, arılarla yaptığı şovda sosyal mesajlarda vermeyi ihmal etmiyor.



Arıların saflığı, temizliği, en güzel sosyal yaşamı simgelediğini dile getiren Şahin, paylaştığı videoda, "Bal yiyelim, sağlıklı yaşayalım, uzun yaşayalım. Doğayı koruyalım, canlıları sevelim. Gördüğünüz gibi canlıların en tehlikelisi bile çok merhametli, çok cana yakın" dedi.



(Oktay İnce / İHA)