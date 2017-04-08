Arık: "Amacımız Mma'da 100 Bin Lisanslı Sporcuya Ulaşmak"

Yalova'ya spor salonu açılışına gelen Türkiye MMA (Karma Dövüş Sanatları) Federasyonu Başkanı Ali Arık, şu anda 10 bin olan lisanslı sporcu sayısını 100 bine çıkartmak istediklerini söyledi.



Öncelikli hedeflerinin ACB Ligi'nde mücadele etmek istediğini belirten Arık, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapıp bu sporu erken yaşlarda sevdirmek istediklerini de altını çizdi. Türkiye MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık, "MMA Federasyonu çok kısa süre önce kuruldu. 4 yıldır emek veriyoruz. Yalova'da çalışmalarımızda öncü olarak ciddi emek veriyor. Türkiye'nin her noktasında MMA karma dövüş sanatları ilgi görüyor. Bundan sonraki süreçte Türkiye olarak büyük organizasyonlara imza atmak istiyoruz. 81 ilde faaliyet gösterip, bu sporu sevdirmek istiyoruz. 21-23 Nisan arasında Çeçenistan'da görüşmemiz olacak ACB Ligi için. Bu organizasyonunu Türkiye'ye getirmek hazırlıklarımızı yaptık. ACB Liginde dövüşebilecek çok iyi sporcularımız var. Yalovalı sporcularımızdan Kadir Dalkıran'ın profesyonel anlamda mücadele etmesini sağlayacağız. Kısa vadede ki hedeflerimiz bunlar. MMA sporunun adı kafes dövüşü olarak geçiyor. Ancak bu isim insanlara ürkütücü olarak geliyor. Ama aslında kafes sporcunun korucuyu bir materyali. Bunları insanlara anlatıp bilinçlendirip, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte işbirliği yapıp bu sporu ilk okuldan itibaren sevdirmek istiyoruz. Sebebi ise dünyada 8 yaşında sporcular var ve bizde aynı seviyeye gelmek istiyoruz. Şuanda 10 bine yakın lisanslı sporcumuz var. Bu rakamı 2 yada 3 yıl içerisinde 100 Bine çıkartmak istiyoruz" dedi. - YALOVA