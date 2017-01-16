Arifiye'nin Çehresi Değişiyor

Arifiye'de modern tarzda yapılmış, villa ve toplu konut inşaatları hızla yükseliyor.



Arifiye Belediyesi tarafından son yıllarda verilen izinle planlı yapılaşma alanlarında, villa ve toplu konut tarzında yapılan modern yapılar hızla yükseliyor. Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Arifiye'nin gelişmesi, içinde yaşayan vatandaşlarımızın mutlu olduğu, kendini ait hissettiği modern bir ilçe olabilmesi için, olmazsa olmazımız; sosyal tesisiyle, okullarıyla, sağlık tesisleriyle, kültürel etkinliklerle, parklarıyla, dini tesisleriyle vatandaşımızın her türlü ihtiyacına cevap veren planlı yerleşim alanları oluşturmaktı. Son yıllarda, ilçemizin 22 değişik yerinde yaptığımız 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'nci madde uygulaması ile bu planlı alanları oluşturarak, imara açtık. Artık Arifiye'miz, Gerek vatandaşımız, gerek müteahhitler tarafından en rağbet gören yerleşim yerleri arasında. Özellikle 2015 yılında başlayan konut projeleri hızla devam ediyor. 2016 yılı içerisinde yaşadığımız siyasi ve ekonomik olumsuzluklar nedeniyle, biraz hız kesse de, toplu konut projeleri bir bir tamamlanıyor. Belediye olarak biz de, alt yapı çalışmalarına önem veriyor, vatandaşlarımızın taleplerini bütçe olanaklarımızı zorlayarak mümkün Yine Arifiye Kültür Merkezimizin arkasında 25 bin metrekare yeşil alan, 31 bin metrekare inşaat alanı üzerinde devam eden kız öğrenci yurdu inşaatının yanında yükselen ve içerisinde 1+1, 2+1 ve 3+1 konseptte 224 adet daire ve 56 adet ticari dükkan olan proje, hızla yükseliyor. Arifiye'de daire fiyatları da ortalama 180 -200 Bin TL bandından başlıyor ve Vatandaşlarımız bu konutlara yoğun ilgi gösteriyor. Firmalar da bankalarla yaptıkları anlaşmalarla cazip ödeme koşulları sunuyor. Yapılan bu yatırımlar sayesinde, Arifiye'mizin önümüzdeki bir iki yıl içerisinde hızlı bir nüfus artışına maruz kalacağını öngörüyor, tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Arifiye'miz; sağlık, sosyal ve eğitim tesisleriyle, sanayisiyle insanımızın ilgi odağı olmaya, Sakarya'nın en modern ilçelerinden biri olmaya doğru hızla ilerliyor" ifadelerini kullandı. - SAKARYA