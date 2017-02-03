Arif Şentürk Konseri

Arif Şentürk Konseri etkinliği 2017-02-03 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Arif Şentürk Konseri

Arif Şentürk Konseri etkinliği 2017-02-03 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Kaynak: Etkinlik.io

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Arif Şentürk, Konser