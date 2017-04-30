Arif Nihat Asya'nın Büstü Önünde Isınmak İçin Ateş Yakmışlar

Adana'da, "Bayrak" şiirinin yazarı Arif Nihat Asya'nın büstünün ateşe verildiği iddiası üzerine yapılan çalışmada, yaşı küçük 3 kişinin büst önünde ısınmak için ateş yaktığı belirlendi.



Edinilen bilgiye göre, 28 Nisan Cuma gecesi Arif Nihat Asya Bayrak Parkı ve Müzesi'nin bekçisi büstün yanında ateş yakıldığını görünce polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler ateş yakan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.



Polis yaptığı çalışma sonunda, Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi Seyhan Caddesi ile Seyhan Nehri arasında kalan bölümüne gelen 15-16 yaşlarında 3 kişinin ateş yaktığını belirledi.



Evlerinde yakalanan ve yaşları küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edilen 3 kişi büstün tamiratı sırasında çıkan karton ve naylonları ısınmak amaçlı yaktıklarını, herhangi bir siyasi amaçlarının olmadığını, büste de zarar vermek istemediklerini söyledi. Çocuklar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ADANA