Arif Nihat Asya Gerçek Bir Milliyetçiydi

Edebiyatçı Yazar Sadık Yalsızuçanlar, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlediği "Edebiyat Söyleşileri" programında, Türk edebiyatında önemli bir yere sahip Şair Arif Nihat Asya'yı anlattı ve şiirlerini okudu.

MUAZZAM BİR VATAN AŞKI VARDI

"Bayrak" şiiriyle Türk edebiyatına damga vuran Arif Nihat Asya'nın, "Minareleri Ezansız Bırakma Allah'ım" dizelerine sahip "Dua" şiirinin kulaklarımızda daha çok yer ettiğini söyleyen Sadık Yalsızuçanlar, "Arif Nihat Asya'nın vatani milliyetçilik diyeceğimiz duygu ve düşünceleri var. Belki Yahya Kemal'e benzetebiliriz bu anlamda. Her ikisinde de vatani milliyetçilik olarak niteleyebiliriz bu duyguları.Milliyetçiliğin de türleri ve renkleri var" diye konuştu.

Arif Nihat Asya'da muazzam bir vatan ve memleket sevgisinin yer aldığını söyleyen Yalsızuçanlar, "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiirini okuyarak, Arif Nihat Asya'nın bu toprakları vatan yapan ruhu kendisinde taşıyan bir adam olduğunu söyledi.

OSMANLI KÜLTÜRÜNÜ GENLERİNDE TAŞIR

1904 yılında doğan Arif Nihat Asya'nın Osmanlı'nın son dönemlerine denk gelen çocukluğunda, Osmanlı kültüründen etkilendiğini belirten Yalsızuçanlar, "Cumhuriyet siyasal düzenlemesi ile bir restorasyon yapmışız ama kültürel genlerimiz devam etmiştir. Biz Osmanlı'nın devamıyız, edebiyatımız devam etmiştir, divan edebiyatımızdan, halk edebiyatımızdan etkilenmeye devam edilmiştir. Kültürel dönüşüm bir anda gerçekleşmez. Arif Nihat Asya da, işte bu kuşaktandır" diye konuştu.

MEVLEVİ BİR ŞAİR

Modern dönemde Mevlevilikten en çok etkilenen şairin Arif Nihat Asya olduğunu söyleyen Yalsızuçanlar, "Üsküdar'da bulunan son tekkelerden olan Ahmet Remzi Dede'nin yetiştirdiği bir zattır. İlk gençlik yıllarından itibaren O'na tabi olmuştur ve binbir gün çile çıkartmıştır. Şiir dilinin adeta ilmikten geçer gibi olması da bu eğitimden geçtiğinden kaynaklanır. Bir kuyumcu titizliğiyle ve duru bir dille yazmıştır eserlerini" şeklinde konuştu.

ŞİİR ŞÖLENİ

Dinleyenlerin de Arif Nihat Asya'nın şiirleri okuduğu program adeta bir şiir şölenine dönüştü. Programın sonunda Yalsızuçanlar, sorduğu sorulara doğru cevabı verenlere kendi kitaplarından hediye etti.