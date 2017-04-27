Arıcılıkta İlk! Bulduğu Yöntemle İki Kat Daha Fazla Bal Elde Etti

Karadenizli arıcı kendi ürettiği yatay kovanlarla, normal kovanlara oranla 2 kat bal elde ediyor.



Rize'den gelerek Sarıkamış'ın Karakurt Köyü'ne yerleşen ve evlendikten sonra Karakurt'ta yaşayan 44 yaşındaki arıcı İsmail Küçük, kendi ürettiği tek katlı uzun ve yatay kovanlarla organik bal üretimini iki katına çıkararak aracılıkta bir ilke imza attı. Sadece organik ve şekersiz kara kovan bal üretimi yapan İsmail Küçük, hem bal üretimi iki kat artırdı, hem de yaptığı yatay kovanlarla arıcılıkta çığır açtı.



İlk yatay kovanını geçen yıl yapan ve denedikten sonra iki kat verim elde eden İsmail Küçük, yatay kovanlarının sayısını da artırdı.



"Yatak kovanda 3 oğul, 15 kilo bal aldık"



İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya açıklamada bulunan arıcı İsmail Küçük, "Bu kovanın biz geçen sene biz denemesini yaptık. Geçen sene güzel bir randıman alınca dedik ki bu sene biz bunu biraz geliştirelim. Geçen sene yarısını fenni kovan olarak, yarısını kara kovan olarak denemesini yaptık. Çok güzel bir randıman aldık. Geçen sene bundan 3 tane oğul aldık. Bu şekilde 3 oğul aldık. 3 oğulun yanında 15 çerçevede bal aldık. ve 10 çerçeve arıyla kışa girdi. Bu ne demek bir arıcının arayıpta bulamadığı bir şey normalde bir fenni kovan bir oğul verdiği zaman ondan en fazla alacağı 15 kilo baldır, en fazla, ama bununla biz üç oğul aldığımız halde 15 çerçeveye yakın bal aldık" dedi.



"Arı zaman ve enerji kaybı yaşamıyor" Yatay kovanlarda arıların enerji ve zaman kaybı yaşamadığını ifade eden İsmail Küçük, "Şimdi bu kovanların en büyük avantajı, bir kara kovan olması, en büyük avantajı bu, ikinci avantajı fenni kovanda arı katlara çıkıp indiği zaman ister istemez bir zaman kaybı, ister istemez bir enerji kaybı. İster istemez o çerçeveler arasından girip çıkarken, zaman kaybediyor. Ama bu yatay kovanlarda arı kovanın tabanında hangi çerçeveden çıkmışsa, hangi çerçevede iş yapıyorsa direk tabandan yürüyüp o çerçeveye gidiyor. ve hiç zaman kaybetmiyor. Hemen balını, polenini bırakıyor, tekrar bir daha doğaya çıkıyor. Fenni kovanlarda diyelim ki 3 sefer çıkıyorsa doğaya, bu yatay kovanlarda en az 5-6 sefer doğaya çıkıyor. Bir arı, düşün ki bunun içinde kaç arı var? Ondan dolayı ister istemez sefere çıkma oranın yarı yarıya fazla olduğundan dolayı, bal oranı da yarı yarıya fazla oluyor. Bir arı 3 sefer çıkıyorsa doğaya, onun getirdiği bal ile 6 sefer doğaya çıkan arının getirdiği bal bir olur mu? Olmaz. Ondan dolayı bu yatay kovanın, fenni kovanlara nazaran bal üretimi fazla oluyor" diye konuştu.



"Yatak kovanda fire vermeden bahara çıktık" Kışın yatay kovanlardan fire vermeden bahara çıktıklarına dikkat çeken Küçük, "Kışa girdiği zaman, bununla, zayıf kovanla kışa girme imkanı yok niye? Bu 24 çerçevenin 15 çerçevesinin balını aldığımız zaman kışa girmesine 10 çerçeve arı kalıyor. Ama fenni kovanlarda biz balları üst üste aldığımız zaman dipte bakıyoruz ki en fazla ya 8 çerçeve kalmış, ya 7 çerçeve kalmış, en fazla 9 çerçeve kalmış. Bir de bu geniş olduğundan dolayı kışın içinde ki rutubet oranı, küf oranı bunda çok az oluyor. Çünkü hava sirkülasyonu bunda fazla olduğundan dolayı bunun bahara çıkma oranı, yüzdesi fenni kovanlardan daha fazla, yani 3 kovanla kışa girdik. 3'ünde de fire vermeden bahara çıktık. Ama diğer fenni kovanlarda 6-7 tane fire verdik" şeklinde konuştu. Karakurt'ta Aras nehri kenarında sarıçam ağaçları arasında imal ettiği yatay kovanlarla fenni kovanlara oranla daha fazla bal elde eden Karadenizli arıcı, kendi imalatı olduğu yatay kovanlarda kendi arılarını üretiyor. Bir yandan arı, bir yandan bal üreten Küçük, arıcılara yatay kovanları kullanmalarını öneriyor.



============================



Türkiye Gazetesi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:



>



Türkiye Gazetesi Resmi Web Sitesi



>



Türkiye Gazetesi Sosyal Medya Adresleri



>



>



>



>



Türkiye Gazetesi Haber Akışı



>