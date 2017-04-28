Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından "Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi.



Prof. Dr. Muhsin Doğuroğlu tarafından "Arıcılıkta Verimliliği Artırma Yöntemleri, Ürün Çeşitliliği ve Uygulamaları" konulu uygulamalı eğitim programları Malkara, Saray, Hayrabolu ve Süleymanpaşa ilçelerinde arı üreticilerinin yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. Proje kapsamında uygulamalı eğitim programlarının Çerkezköy, Muratlı, Çorlu ve Şarköy ilçeleriyle devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ