Arıcılara Malzeme Desteği

Bayramiç Bal Üreticileri Birliği, üyelerine sezon öncesi malzeme desteği yaptı.



Birlik, yoğun kış koşulları nedeniyle kovanlarında zarar oluşan üreticilere, arıcı elbisesi, körük ve eldiven desteğinde bulndu.



Birlik Başkanı Zekeriya Sezen, gazetecilere yaptığı açıklamada, birliğe üye 83 arıcıya malzeme desteğinde bulunduklarını söyledi.



Bu yıl kışın sert geçtiğini hatırlatan Sezen, "Sert kış koşularından çıkan üreticimize bir nebze de olsa yardımcı olmak amacıyla ücretsiz arıcı elbisesi, körük ve eldiven desteğinde bulunduk. Birlik yönetimi olarak tüm üreticilerimize bereketli bir sezon geçirmelerini dileriz." dedi.