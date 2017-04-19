Arıcılara Eğimim Semineri

Malkara Aracılar Birliği Temsilciği tarafından arıcılara yönelik seminer düzenlendi.



Malkara Ziraat Odası salonunda düzenlenen etkinlikte, Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Mustafa Muz sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Mustafa Muz, arı ölümleri, arı hastalıkları ve arı ıslahı hakkında bilgilendirmede bulundu.



Seminere, Tekirdağ Arıcılar Birliği Başkanı Şakir Ada, Arıcılar Birliği Malkara İlçe Temsilcisi Nevzat Arıcan, Eczacı Metin İlgün, Dış Tabibi Engin Balcı, Veteriner Cevat Tiryaki ve arıcılar katıldı. - TEKİRDAĞ