Arıcılar Bal Hedefine Ulaşamadı

Samsun İli Arı Yetiştiriciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan, 2016 yılında hedefledikleri bal üretimini gerçekleştiremediklerini söyledi.



Arı Yetiştiriciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan, 2016 yılında arıcılık faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 2016 yılında hedefledikleri üretimi gerçekleştiremediklerini belirten Rasim Kaplan, "2016 yılı Türkiye açısından her yönüyle kötü bir yıl oldu. Tarım açısından da kötü oldu. İstediğimiz bal rekoltesine ulaşamadık. 2015 yılı üretimine göre yüzde 30'un üzerinde bir kaybımız oldu. Hem üretim kaybımız var hem de üretilen balların alımı konusunda pazarda da sıkıntı var. Balları elinden çıkaramayan üreticilerimiz var. Bu kayıpların sebebi mevsimsel denilebilir. Samsun'da bin 400 tona yakın bal üretimi yapmayı hedefliyorduk. Ama bin 100 ton kadar bal üretebildik. Bu sene kışlatmada arı kayıpları olduğunu duyduk. Şubat ayından sonra ne kadar arı kayıp olduğunu söyleyebiliriz" dedi.



Samsun'un 80 bin kovanla bal üretimi yaptığının altını çizen Kaplan, "Samsun'da en çok çiçek balı üretiliyor. Üretilen balın yüzde 60'ını çiçek balı oluşturuyor. Diğer yüzde 40'lık dilimde ise kestane balı, çam balı ve ayçiçeği balı üretiliyor. Arı sütü üretimi Samsun'da çok yapılmıyor. Arıcılar kendi ihtiyaçları kadar arı sütü üretiyorlar. Propolis üreten arıcılarımız var. Polen üreten arıcılarımız var. Şu anda birliğimize kayıtlı 800 arıcımız var. Bunlardan 750'si aktif olarak arıcılık yapıyor. Şehrimizde 80 bin kayıtlı kovan var. 2017 yılının geçen yıldan daha iyi geçmesini umuyoruz. Ekonomi ve mevsim iyi giderse bal üretiminde daha üst noktalara çıkacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - SAMSUN