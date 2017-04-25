Arı Sokunca Şoka Giren Sürücüye Polis Yardımı

Adana'da, seyir halindeki motosiklet sürücüsü, boynundan arı sokması sonucu fenalaşınca yardım istediği polislerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Seyhan ilçesi D-400 karayolundaki asayiş uygulama noktasına gelen motosiklet sürücüsü Emrah Baykan, polis ekiplerine "Boynumdan arı soktu. Arı alerjim var. Ambulans çağırın öleceğim." diyerek yardım istedi.



Bunun üzerine polis ekipleri, telsizden durumu haber merkezine bildirerek olay yerine ambulans sevk edilmesini istedi. Bu arada ekipler, rahatsızlık geçiren Baykan'a ilk müdahaleyi yaptı.



Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Baykan'ı Adana Devlet Hastanesine kaldırdı.



Arı sokması nedeniyle "alerjik şoka" girdiği belirtilen Baykan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.