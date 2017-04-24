Arı Sokan Sürücü Otomobiliyle Direğe Çarptı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, arı sokması nedeniyle kaza yaparak yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Şirinköy mevkisinden Gölcük istikametine seyreden 34 JA 2075 plakalı otomobilin sürücüsü Mücahit Ramazan Metin'i, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde seyir halinde iken arı soktu.



Paniğe kapılan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, kaldırıma çıkarak, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.



Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan Metin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambülansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direğinin devrildiği kaza sonucu, otomobilin ön kısmında hasar meydana geldi.