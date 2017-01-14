Hakan Hançerli'nin uyarladığı Arı Maya ve Çiçek Perisi, AKM Perge Salonu'nda sizlerle...



Sevimli bal arıları ve ormanda yaşayan diğer hayvanlar, çok yakında başlarına geleceklerden habersizlerdi. Çünkü Eşek arısının hain planları vardı, tüm bal arıları ve özellikle kraliçeleri Cassandra yok edilmeliydi. Ona karşı duracak tek kişi, çocukları küresel ısınmaya ve enerji kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmaya dikkat çeken, Çiçek Perisiydi.



Tiyatroya Uyarlayan: Hakan Hançerli



Arı Maya: Ceren Altınöz



Willy: Mehmet Fersak



Cassandra: Arzu Demet Karaakın



Filip: Atakan İlbey Gür



Çiçek Perisi: Sibel Yıldız Genç



Eşek Arısı: Atakan Anagül



Ses-Işık : Metin Yılmaz



Genel Sanat Yönetmeni : Hakan Hançerli



Seyyah Tiyatro-Yapım