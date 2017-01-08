Hakan Hançerli'nin uyarladığı Arı Maya ve Çiçek Perisi, 8 Ocak'ta Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda sizlerle...
Sevimli bal arıları ve ormanda yaşayan diğer hayvanlar, çok yakında başlarına geleceklerden habersizlerdi. Çünkü Eşek arısının hain planları vardı, tüm bal arıları ve özellikle kraliçeleri Cassandra yok edilmeliydi. Ona karşı duracak tek kişi, çocukları küresel ısınmaya ve enerji kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmaya dikkat çeken, Çiçek Perisiydi.
Tiyatroya Uyarlayan: Hakan Hançerli
Arı Maya: Ceren Altınöz
Willy: Mehmet Fersak
Cassandra: Arzu Demet Karaakın
Filip: Atakan İlbey Gür
Çiçek Perisi: Sibel Yıldız Genç
Eşek Arısı: Atakan Anagül
Ses-Işık : Metin Yılmaz
Genel Sanat Yönetmeni : Hakan Hançerli
Seyyah Tiyatro-Yapım
Arı Maya ve Çiçek Perisi
Hakan Hançerli'nin uyarladığı Arı Maya ve Çiçek Perisi, 8 Ocak'ta Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda sizlerle... Sevimli bal arıları ve ormanda yaşayan diğer hayvanlar, çok yakında başlarına geleceklerden habersizlerdi.
Hakan Hançerli'nin uyarladığı Arı Maya ve Çiçek Perisi, 8 Ocak'ta Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda sizlerle...