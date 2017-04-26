Willy ve Maya uzak dağlardan çiçek tozu toplamaktan gelmiş ve çok yorulmuşlardır. Biraz dinlenmek için çiçeklerin arasında uyumaya karar verirler. Uykuya daldıkları sırada karnı acıkmış olan çekirge Philip gelir ve uyuyan Maya ve Willy 'i görünce sessiz olmaya çalışır. Etrafra yiyecek bir şeyler arayan Philip zakkum meyvesini görür, iştahı kabarır ve zakkum meyvesini yemeye başlar. Yalnız unuttuğu bir şey vadır. Zakkum meyvesi Philip'i kötü bir çekirge yapacaktır…



Philip zakkum meyvesini yedikten sonra kötü bir çekirge olur ve Willy'i uyandırarak ona da zakkum meyvesinden yedirir. İkisi de kötü birer arı ve çekirge olmuşlardır. Uyandığında yanında Willy'i göremeyen Maya telaşlanır ve hemen komutan karıncaya haber verir. Komutan karınca ve askeri Willy'yi aramaya başlar. Willy ve Philip 'in yerini tespit eden Komutan karınca ve askeri ne yaparlarsa yapsınlar Willy'i geri getirememişlerdir. Maya ile durumu paylaşıp, Kraliçe Cassandra 'dan yardım istemeye karar verirler. Kraliçe Cassandra Maya'nın 7 faklı ülkeden 7 farklı çiçek getirmesini ister ve Komutan karıncaya da Willy'nin yerini tespit etmesi görevini verir. Kraliçe Cassandra Maya'nın getirdiği çiçeklerin tozlarından bir iyilik iksiri hazırlayacaktır. Görevlerini başarıyla yerine getiren Maya ve Komutan karınca Kraliçe Cassandra'nın ikinci verdiği görev üzerine Willy'yi kovana getirmeye çalışırlar. Kraliçe Cassandra Maya ve Philip'e bugün Willy'nin doğum günü olduğunu ve Willy'yi bu şekilde kovana getirebileceklerini söyler. Willy onlarla gelmek istemez. Fakat onlar gittikten sonra Philip ile doğum gününü berbat etmenin kötü bir şey olacağını düşünerek doğum gününü berbat etmeye gelirler.



Geldiklerinde iyilik iksirinin güzel kokusuna dayanamayıp içerler ve bayılırlar. Uyandıklarında hiçbir şey hatırlamayan Willy ve Philip Kraliçe Cassandra, Komutan karınca ve Maya'dan özür dileyip bir daha zakkum meyvesinden yemeyeceklerine dair söz verirler. Willy ve Philip'in söz vermesi üzerine Willy'nin doğum günü partisi kutlanır.



Detaylar :



İl : Konya



İlce : Ereğli



Mekan : Ereğli Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Ereğli



Başlangıç Saati : 26.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Arı Maya



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır