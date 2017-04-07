Arı Maya, 8 Nisan'da Erzincan Müftülük Kültür Merkezi'nde miniklerle buluşuyor.



Arı Maya ve Willy büyüdüklerine bir türlü inanılmayan minik arılardır. Herkesin büyüdüklerine inanmalarının tek yolu Kayıp Kıta Amazon'da bulunan Beyaz İnci'yi alıp kendi ormanlarına getirmektir. Ancak bu yolculuk düşündükleri kadar kolay olmaz. Beyaz İnci'yi Ormanların en güçlü canlısı Örümcek Toyo korumaktadır.



Bir an bile heyecanın eksik olmadığı oyunda, çocuklar iyiliğin ve cesaretin önemini kavrarken, sahnede yaratılan atmosferle kendilerini adeta bu ünlü masalın içinde hissediyor. Bu heyecanlı serüvende "biz de varız" diyorsanız vakit kaybetmeden yerinizi ayırtın.



Detaylar :



İl : Erzincan



İlce : Merkez



Mekan : Erzincan Müftülük Konferans Salonu



Mekan Adresi : Fevzipaşa Cad. Müftülük Sitesi Merkez / Erzincan



Başlangıç Saati : 08.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 16: 30: 00



Kategori : Arı Maya



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır