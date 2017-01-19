Arı Kovanından Tabanca Gövdesi Çıktı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak silah üretildiği iddia edilen 2 ayrı atölyeye düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve ilçe jandarma asayiş timleri, silah imalatı ve ticaretine yönelik yürüttükleri çalışma sonucu Doğanay köyünde A.Ö, İ.Ö. ve M.Ö'ye ait iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Ekipler, M.Ö. ve İ.Ö'ye ait evin tabanında yaptıkları aramada bir kapak tespit etti.



Güvenlik güçleri kapağı açınca alarm ve ikaz sistemi ile çalışan geçit belirledi.



Merdivenle inilen gizli atölyede güvenlik güçleri silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.



Ekipler, A.Ö'nün evinin ikinci katında ise imalathane olarak kullanılan atölyede ise üç eksenli bilgisayarlı makine, arı kovanları içerisinde gizlenmiş 17 tabanca gövdesi, silah imalatında kullanılan yaklaşık 700 kilogram hammadde ve bazı malzemeler buldu.



Evin etrafında da dedektör ve uyuşturucu köpeği ile arama yapıldı.



Olayla ilgili A.Ö, İ.Ö. ve M.Ö. gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.