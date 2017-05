Arı Kovanından İnsan Vücuduna Sunulan İlaç: Propolis

Propolis, arıların, kovan girişlerini ve kovandaki delikleri kapatmak amacıyla topladıkları yapışkan bir madde. Arılar propolisi; ağaç kabukları, ağaç yaprakları ve çiçek salgılarından toplamakta. İnsanlar ise çağlar boyunca propolisi ilaç olarak kullandı.



M.Ö. 300'lere kadar giden propolisin insanla tanışmasının serüveni, propolisin Antik Mısır'da çürümeye karşı koruyucu olabileceğinin keşfedilmesiyle başladı. Mısırlı'lar propolisi çağlar boyunca ölülerini mumyalamada kullandı. Diğer uygarlıklar ise bu maddeyi tedavi amaçlı kullanmaya devam etti.



Propolisin içeriği





Dünyanın birçok farklı noktasında üretilen propolis örneklerinin içeriği hakkında net bir şey söylemek mümkün değil. Coğrafyadan coğrafyaya değişen iklim ve bitki örtüsü, arıların farklı içeriklerde propolis örnekleri oluşturmasına sebep oldu. Bu oluşan farklılıklara rağmen, propolisin hemen her türünde güçlü antioksidanlar ve güçlü flavanoidler içerdiğini söylememiz yanlış olmaz. B1, B2, B3, B5, B6, A, C ve E gibi vitaminleri içermesi de propolis hakkında söylememiz gerekenler arasında.



Propolis hangi sağlık problemlerine karşı kullanılabilir?





İçeriğin farklılaşmasına bağlı olarak farklı bölgelerden elde edilen propolisler çeşitli sağlık problemlerine karşı tedavi edici olarak kullanılabilmekte. Bununla beraber tüm propolis türleri; antibakteriyel, antiviral ve antifungal (mantara karşı etki) etki göstermekte. Propolis türleri, antibakteriyel etkileri sayesinde ağız, diş ve bağırsak sağlığını korumada kullanılabilir.



Arı sütü ve polen ile karşılaştırıldığında daha yüksek oranda antioksidan içeriğe sahip olan propolis, kansere karşı koruyucu rol alırken, Arjantin ve Şili'de elde edilen örnekleriyle yapılan çalışmalarda, vücudumuz için zararlı serbest radikalleri süpürcü etkisi olduğu gözlemlenmiş durumda.



Propolisin her örneğinde gözlenen ortak etkilerinin dışında, bazı türlerinin kemik erimesine, bazılarının cilt yaşlanmasına karşı etkili olduğu, bazılarının ise antidiyabetik olabildiği raporlanmış durumda.



Arı alerjisi olan bazı kişilerde alerjik reaksiyon gösterebilen propolisin, bunun dışında bilinen bir yan etkisi bulunmazken, propolis kullanılmadan önce mutlaka saflaştırılmalı ve kullanılan doza dikkat edilmeli.