Arhavi Belediyesinde Anma Köşesi Oluşturuldu

Arhavi Belediyesinde, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Köşesi oluşturuldu.





Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında verilen mücadele ve vatan savunması bilincini taze tutmak için belediye binasının girişinde, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Köşesi hazırladıklarını söyledi.



Darbe girişiminde halkın kahramanca vatanını savunduğunu belirten Hekimoğlu, şunları kaydetti.



"Vatanımızın bütünlüğüne kastedip, bayrağımızı indirmeye çalışan ve ezanımızı susturmaya çalışan dış güçler ve onun uzantısı olan hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimini Cumhurbaşkanımızdan, vatandaşımıza kadar bütün ülke olarak yaşadık. Bu darbe girişimini lanetliyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması için belediye olarak şehitlerimize ve gazilerimize bir vefa borcu olarak 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Köşesi oluşturduk. Başta kahraman Ömer Halisdemir olmak üzere, güvenlik güçlerimizi ve vatandaşlarımızı hep gönlümüzde yaşatmak istedik. Buna yakın zamanda İzmir'de büyük kahramanlık örneği gösteren polisimiz Fethi Sekin kardeşimizi unutmak mümkün değil. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberliğimizi sürekli hatırlamak ve pekiştirmek amacıyla bu anlamlı köşeyi oluşturduk."



Oluşturulan köşede, demokrasi şehitleri ve gazilerin fotoğraflarının yer aldığını belirten Hekimoğlu, "Arhavi ilçemizde halkımızın tuttuğumuz demokrasi nöbetlerinden çeşitli etkinliklerimizin yer aldığı fotoğraflara yer verdik. Bu vesile ile bir kez daha bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza ve gazilerimize de acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.



Hekimoğlu, "Hainler her şeyi planlamışlardı sadece aziz Türk milletini unutmuşlardı. Bu millet, o hainlere gereken cevabı anında vermiştir. Vermeye de devam edecektir. Bizler o gün olduğu gibi bugün de yarın da bir olup, beraber olup fırsat ve geçit vermeyeceğiz. Bu vatan bölünmez, bu bayrak inmez, bu ezan susmaz diyoruz." diye konuştu.