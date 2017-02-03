Arguvan İlçe Kaymakamı Emeç'ten Mahalle Ziyaretleri

Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.



Tepebağ, Yeni, Bahçelievler ve Dolaylı mahallelerinde vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya gelen Emeç, kendisine iletilen sorun ve önerileri dinledi.



Emeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların sorun ve isteklerini dinlediğini, bunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılacağını belirtti.



Yaptıkları bu ziyaretler sayesinde vatandaşları ve ilçeyi tanıma fırsatı bulduğunu da kaydeden Emeç, "Ben ve ekibim, biz kamu görevlileri olarak sizlerin hizmetinde bulunmak için varız. Vatandaşlarımızın işleri kolay, hızlı, güler yüzlü, saygılı bir şekilde yürüsün diye azami gayreti ve özeni göstereceğiz. Sizlerin kamu hizmetlerinden, dairelerin verdiği hizmetlerden sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde yararlanması için gerekli tedbirleri mümkün olduğunca almaya çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.